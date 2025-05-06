Тайные города не для всех! Элита строит убежища под водой, в горах и глубоко под землёй

Бывшая сотрудница Министерства жилищного строительства и городского развития США Кэтрин Остин Фиттс в беседе с Такером Карлсоном заявила, что американские власти создали обширную сеть засекреченных подземных объектов.
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