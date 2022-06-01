Появились подробности дорожного конфликта со стрельбой во Всеволожске

Инцидент произошел в Красногвардейском районе на пересечении шоссе Революции и улицы Потапова. Водитель грузового манипулятора открыл стрельбу в иномарку на дороге во Всеволожске, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в Красногвардейском районе на пересечении шоссе Революции и улицы Потапова. Водитель грузового манипулятора открыл стрельбу в иномарку на дороге во Всеволожске, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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