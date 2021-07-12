«Роспотребнадзор играет роль злого полицейского». Омский бизнес о вакцинации

Например, непонятно, каким образом должно контролироваться выполнение сотрудниками вакцинации, какие нужны подтверждающие документы, нет правил проверки информации о наличии у людей медотводов (сотрудник всегда может сослаться на медицинскую тайну).
Например, непонятно, каким образом должно контролироваться выполнение сотрудниками вакцинации, какие нужны подтверждающие документы, нет правил проверки информации о наличии у людей медотводов (сотрудник всегда может сослаться на медицинскую тайну).
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