gorod55

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«Роспотребнадзор играет роль злого полицейского». Омский бизнес о вакцинации

«Роспотребнадзор играет роль злого полицейского». Омский бизнес о вакцинации

Например, непонятно, каким образом должно контролироваться выполнение сотрудниками вакцинации, какие нужны подтверждающие документы, нет правил проверки информации о наличии у людей медотводов (сотрудник всегда может сослаться на медицинскую тайну).

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