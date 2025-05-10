А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 10 мая в Брянске

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 10 мая в БрянскеСегодня, 10 мая, небо словно набросило на землю шаль из облаков, а воздух прогрелся до +12°C.
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