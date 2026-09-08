Более 40% опрошенных сотрудников стрессуют из-за нестабильности и начальства

Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность — этот вариант выбрали 41% участников опроса hh.
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