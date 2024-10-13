BMW выпустит две совершенно разных M3 нового поколения

Глава М-подразделения марки Фрэнк ван Мил заявил изданию Bimmer Today, что в разработке одновременно находятся два проекта: четырехмоторного электромобиля iM3 и бензиновой версии M3 с рядным шестицилиндровым двигателем.
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