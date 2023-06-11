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Рогов: войска Украины готовятся к новым атакам в Запорожской области

Рогов: войска Украины готовятся к новым атакам в Запорожской области

Вооруженные силы Украины ведут подготовку к новым атакам на территории Запорожской области. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

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