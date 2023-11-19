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  • vitaliy03
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Советник Зеленского усомнился в существовании Украины без Крыма

Советник Зеленского усомнился в существовании Украины без Крыма

В Офисе украинского лидера Владимира Зеленского опасаются «несправедливого завершение вооруженного конфликта с РФ».

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Зато без тебя, бандеровский оргызок Подоляк, укра проживёт, а тебя никто и не вспомнит....
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16 час.
v
vitaliy03
Ишь ты! В правильном направлении думать начал. А то были деятели: Кучма - &quot;Украина - это не Россия&quot;; Порошенко, Кличко - &quot;Украина - это Европа&quot;. Недоучки! Списано с ошибками! Подсказками липовыми воспользовались. Украина с Крымом - это Россия, а не Америка, Азия, Африка или Европа. А СВО (ZVO) - это работа над ошибками. Есть мирный вариант: Воссоединяйтесь с Крымом, Воссоединяйтесь с Донбассом, Воссоединяйтесь с Украиной. Украина на этой стороне.
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6 час.

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