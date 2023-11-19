Советник Зеленского усомнился в существовании Украины без Крыма

Зато без тебя, бандеровский оргызок Подоляк, укра проживёт, а тебя никто и не вспомнит....

v

vitaliy03

Ишь ты! В правильном направлении думать начал. А то были деятели: Кучма - "Украина - это не Россия"; Порошенко, Кличко - "Украина - это Европа". Недоучки! Списано с ошибками! Подсказками липовыми воспользовались. Украина с Крымом - это Россия, а не Америка, Азия, Африка или Европа. А СВО (ZVO) - это работа над ошибками. Есть мирный вариант: Воссоединяйтесь с Крымом, Воссоединяйтесь с Донбассом, Воссоединяйтесь с Украиной. Украина на этой стороне.