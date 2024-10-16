Автоэксперт Стасюк: процесс замены колес в шиномонтаже необходимо контролировать

При замене колес в небольших шинных мастерских следует контролировать весь процесс. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на начальника отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексея Стасюка.
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