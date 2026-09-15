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Reuters: через Ормузский пролив за сутки прошли только четыре грузовых судна

Reuters: через Ормузский пролив за сутки прошли только четыре грузовых судна

Через Ормузский пролив за сутки прошли всего четыре грузовых судна против довоенных 125 в день. Трафик через один из главных мировых нефтяных маршрутов резко сократился на фоне атак и роста напряженности в регионе.

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