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НСА и Департамент АПК Еврейской АО обсудили с фермерами проблемы и перспективы агрострахования в регионе

НСА и Департамент АПК Еврейской АО обсудили с фермерами проблемы и перспективы агрострахования в регионе

Семинар-совещание по вопросам агрострахования с господдержкой для сельхозпроизводителей Еврейской автономной области провели 19 февраля Национальный союз агростраховщиков совместно с Департаментом промышленности и сельского хозяйства региона.

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