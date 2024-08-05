Байден и камень: что хочет сделать Пелоси?

На камне нужно высечь скульптурный портрет президента США Джо Байдена. Памятник должна появиться на горе-мемориале Рашмор, где уже есть скульптуры четырех бывших американских лидеров (Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна).
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