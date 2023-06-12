В Краснодаре и Ростове-на-Дону откроют центры психологической помощи

Центры психологической помощи откроют в Краснодаре и Ростове-на-Дону до конца 2023 года, заявила руководитель представительства фонда «Офицерская честь» в Белгороде Мария Виденская, 12 июня сообщает ТАСС.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии