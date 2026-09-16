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Стивен Сигал рассказал о роли Путина в своем знакомстве с Россией

Стивен Сигал рассказал о роли Путина в своем знакомстве с Россией

А также о своем любимом российском регионе Американский актер Стивен Сигал рассказал, что президент России Владимир Путин помог ему познакомиться с разными регионами страны.

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