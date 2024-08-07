Как определить, что ваш смартфон взломали, рассказывает эксперт

Как определить, что ваш смартфон взломали, рассказывает экспертЗаместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказывает, как определить, что мошенники уже взломали ваш смартфон.
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