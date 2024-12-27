❗️В Черноморском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым» 🔜Блокпосты работают с самого утра. Все машины останавливают и досматривают.
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❗️В Черноморском районе проходят учения теробороны «Барс-Крым» 🔜Блокпосты работают с самого утра. Все машины останавливают и досматривают.