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Глобальная ошибка Запада, используя которую мы обязательно победим

Глобальная ошибка Запада, используя которую мы обязательно победим

Любое событие всегда имеет свои причины. И правильно их понимать очень важно. Если вы неверно оценили причины по которым произошло, то или иное событие, то рискуете совершить большую ошибку, когда захотите его повторить.

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