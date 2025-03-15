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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Мэлоун выбросил итоговый протокол игры с «Лейкерс» в мусорную корзину

Главный тренер «Денвера» начал пресс-конференцию после игры с «Лейкерс» с того, что скомкал лежащий перед ним итоговый протокол и бросил его в сторону мусорной корзины.

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