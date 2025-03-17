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Царьград

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Москва приостановила аренду самокатов и велосипедов из-за непогоды

Москва приостановила аренду самокатов и велосипедов из-за непогоды

В понедельник в Москве остановлена аренда электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятной погоды.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Славу Богу 👍🙏 Когда наведут порядок с этими электро транспортом, опасными для людей
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21 час.
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