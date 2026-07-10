Mitsubishi Motors Joins Physical AI Race With Humanoid Robot Production Deal Mitsubishi Motors shares surged as much as 17% in Tokyo on Friday after the automaker unveiled a deal with the University of Tokyo startup Highlanders to mass-produce humanoid robots, signaling a push beyond its core automotive business and reinforcing a broader trend we have highlighted that could sweep across the global auto industry.
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