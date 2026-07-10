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Mitsubishi Motors Joins Physical AI Race With Humanoid Robot Production Deal

Mitsubishi Motors Joins Physical AI Race With Humanoid Robot Production Deal

Mitsubishi Motors Joins Physical AI Race With Humanoid Robot Production Deal Mitsubishi Motors shares surged as much as 17% in Tokyo on Friday after the automaker unveiled a deal with the University of Tokyo startup Highlanders to mass-produce humanoid robots, signaling a push beyond its core automotive business and reinforcing a broader trend we have highlighted that could sweep across the global auto industry.

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