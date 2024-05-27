Кто придумал эскалатор?

Живой Гараж и Тимми расскажут историю изобретения «лесенки-чудесенки»! 123RF/legion-media.ruКогда вы едете на эскалаторе, вы наверняка даже не задумываетесь, что это одна из самых больших и дорогих машин, которой вы регулярно пользуетесь! Эскалаторы способны быстро перемещать множество людей на небольшое расстояние вверх и вниз.