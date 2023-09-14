Бунтари и "вежливые люди": Опубликовано знаковое видео провокации Армении

Макаки черножопые!!! Сами развязали войну и теперь Россия должна за них воевать! Жопы не слипнутся?

Silver Kont

И вот таких черножопых пидарасов с их продажным предводителем Россия должна охранять? Да пусть их всех переебут и перережут, им не впервой.... Главное, чтобы в Россию потом не ломанулись, и так их развелось как собак нерезаных...