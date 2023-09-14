Армянские провокаторы попытались преградить проезд миротворцам, но проиграли русской смекалке.Провокация против русских миротворцев пошла не по плану.
Бунтари и "вежливые люди": Опубликовано знаковое видео провокации Армении
Комментарии
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Александр Ткаченко
Макаки черножопые!!! Сами развязали войну и теперь Россия должна за них воевать! Жопы не слипнутся?
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14 час.
Silver Kont
И вот таких черножопых пидарасов с их продажным предводителем Россия должна охранять? Да пусть их всех переебут и перережут, им не впервой.... Главное, чтобы в Россию потом не ломанулись, и так их развелось как собак нерезаных...
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10 час.
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