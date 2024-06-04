На Украине заявили, что жители платят до $20 тысяч, чтобы сбежать из страны

Военнообязанные украинцы после вступления в силу закона об усилении мобилизации теперь платят до 20 тысяч долларов за то, чтобы получить возможность выехать из страны, заявил в беседе с агентством РБК-Украина начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции страны Андрей Рубель.