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Житель г. Ростова-на-Дону подозревается в убийстве мужчины, совершенном в прошлом году

Житель г. Ростова-на-Дону подозревается в убийстве мужчины, совершенном в прошлом году

В следственный отдел по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области из органов полиции поступила информация о совершенном убийстве мужчины в 2020 году.

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