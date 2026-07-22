Почему я перестала доверять фермерским продуктам, глядя на лабораторные отчеты

Иллюзия натуральности, которая разбивается о данные Всякий раз, когда заходит разговор о здоровом питании, я слышу одно и то же восторженное убеждение: настоящее, чистое, безопасное — это только с фермерского рынка, прямо от производителя, без всей этой «магазинной химии».