Почему я перестала доверять фермерским продуктам, глядя на лабораторные отчеты

Иллюзия натуральности, которая разбивается о данные Всякий раз, когда заходит разговор о здоровом питании, я слышу одно и то же восторженное убеждение: настоящее, чистое, безопасное — это только с фермерского рынка, прямо от производителя, без всей этой «магазинной химии».
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