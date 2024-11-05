Кац назвал главными целями возвращение заложников, разгром ХАМАС и "Хезболлы"

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац будет работать над достижением главных целей войны: возвращение заложников, разгром палестинской группировки ХАМАС и шиитского движения "Хезболла" в Ливане, а также над сдерживанием Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии