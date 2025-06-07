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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям"

Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям"

Американский президент прокомментировал недавний массированный удар ВС РФ по украинским военным объектам Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против ее военных аэродромов, заявил Дональд Трамп.

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