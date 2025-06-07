Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям"

Американский президент прокомментировал недавний массированный удар ВС РФ по украинским военным объектам Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против ее военных аэродромов, заявил Дональд Трамп.
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