Губернатор Богомаз: ВСУ попытались атаковать дроном объекты в Брянской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны.
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