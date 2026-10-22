Венгрия: кровавая осень 56-гоПоследнюю четверть века историки и СМИ пытаются представить печально известные венгерские события 1956 года как спонтанные выступления венгерского народа против кровавого просоветского режима Матьяша Ракоши и его преемника Эрнё Герё.
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Когда приводят пример Венгрии-56, в качестве доказательства навязывания Советским Союзом своих установок несогласным, я спрашиваю - "А что же СССР в Албанию и Югославию войска не ввёл? Тоже их правительства были не согласны с СССР". Никто не мог ничего ответить.
Мне было 10 лет, но эти события помню. Сегодня, после падения социализма и разгула капитализма в наших странах я убеждена, что намеса СССР тогда была абсолютно правильной и необходимой. После смерти Сталина буржуи активизировались, осмелели а несклоько десяток лет после этого успели победить нас.