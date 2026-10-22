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Венгрия: кровавая осень 56-гоПоследнюю четверть века историки и СМИ пытаются представить печально известные венгерские события 1956 года как спонтанные выступления венгерского народа против кровавого просоветского режима Матьяша Ракоши и его преемника Эрнё Герё.