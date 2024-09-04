Киев покупает китайские дроны через Польшу, несмотря на запрет производителя

Киев продолжает закупать дроны Mavic китайского производства через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей вопреки возражениям со стороны компании-производителя DJI, выявил эксклюзивный анализ корреспондента РИА Новости.
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