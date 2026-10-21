Фото: Unsplash Российские мегаполисы предлагают более высокий уровень зарплат, чем меньшие по размеру города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИИ теперь можно н...
- М Поворот ключа был...
- Точка Немо: что о...
Какая дурь.