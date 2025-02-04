Эксперт по ЖКХ подсказал, как не попасть на аферистов при оплате коммуналки

Уткин предупредил, что QR-код на платёжке ЖКУ может быть поддельнымКорреспондент РИА Новости пообщался с гендиректором "Умного многоквартирного дома" Никитой Уткиным на предмет мошеннических схем при оплате услуг ЖКХ.