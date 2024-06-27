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Спаллетти обнял и поддержал итальянского журналиста, чья жена умерла во время Евро: «Сильвия подтолкнула нас к голу Хорватии, чтобы мы могли двигаться вперед»

Спаллетти обнял и поддержал итальянского журналиста, чья жена умерла во время Евро: «Сильвия подтолкнула нас к голу Хорватии, чтобы мы могли двигаться вперед»

Марко Нозотти, освещавший Евро-2024 в Германии, был вынужден вернуться в Италию, когда состояние его жены, с которой он прожил почти 30 лет, серьезно ухудшилось.

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