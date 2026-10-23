ИРКУТСК, 23 октября, ФедералПресс. Депутаты Думы Иркутска Григорий Вакуленко, Оксана Жучкова и Иван Брилка работают в округах № 24, 31 и 34 по обращениям жителей: по их инициативе готовят основание под новый тротуар, завершают ремонт улицы Чернышевского и берут в работу вопросы с проездом, освещением и спортивными площадками.
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