Подмосковный уполномоченный встретился с предпринимателями Раменского округа вместе с сотрудниками ФНС

С 2021 года в Московской области реализуется отраслевой проект Федеральной налоговой службы по сокращению теневого оборота розничных рынков, в рамках которого сотрудниками областного Управления ФНС и руководителями общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городских округах Подмосковья проводятся мероприятия по профилактической и разъяснительной работе.
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