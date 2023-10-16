Подмосковный уполномоченный встретился с предпринимателями Раменского округа вместе с сотрудниками ФНС

С 2021 года в Московской области реализуется отраслевой проект Федеральной налоговой службы по сокращению теневого оборота розничных рынков, в рамках которого сотрудниками областного Управления ФНС и руководителями общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городских округах Подмосковья проводятся мероприятия по профилактической и разъяснительной работе.