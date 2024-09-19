Привет авианосцам англосаксов: В Йемен прибыли русские корабли с неким "грузом", отключив системы опознавания

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 331 подписчик

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VB
Vasiliy Belokurov
Пора тряхнуть два острова....бритов и янки
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