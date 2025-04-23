«Издержки ложатся на соседей»: в Госдуме хотят изменить нормы посуточной аренды

Группа депутатов Государственной Думы России выступила с инициативой о введении порядка обязательного согласования арендодателями со своими соседями сдачи жилплощади в найм без заключения официального договора .
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