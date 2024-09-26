В Смоленске произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Серьезная авария произошла на ул. Кирова 29Б. Как сообщили в УМВД России по Смоленской области, мотоцикл «Сузуки», которым управлял 19-летний парень, столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился 67-летний мужчина.
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