В Смоленске произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Серьезная авария произошла на ул. Кирова 29Б. Как сообщили в УМВД России по Смоленской области, мотоцикл «Сузуки», которым управлял 19-летний парень, столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился 67-летний мужчина.