Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Ни в коем случае не пытаюсь оправдать этих пьянчужек. Тут другое. Справились с пьяными, хорошо. Завели две статьи и о...Москвичка устроил...
  • Людмила Абрамова
    всех в колонию для несовершеннолетних!!! не дети, ублюдкиНа Смоленщине изб...
  • А Кудасов
    ?Смоленский космон...

В Смоленске произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

В Смоленске произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Серьезная авария произошла на ул. Кирова 29Б. Как сообщили в УМВД России по Смоленской области, мотоцикл «Сузуки», которым управлял 19-летний парень, столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился 67-летний мужчина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх