Орлов из «Каролины» забросил победную шайбу на последней минуте и стал 1-й звездой матча с «Аризоной»

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» на своей площадке дожала «Аризону» – 3:1. В третьем периоде, начавшемся при 1:1 на табло, «Каролина» беспрерывно атаковала, перебросала соперника со счетом 18:0 (!), но добиться успеха ей удалось только на последней минуте.
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