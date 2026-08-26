В посольстве США в Москве объяснили снятие флага смертью певицы Долли Партон

В посольстве США в Москве рассказали RTVI, почему со здания дипмиссии был снят американский флаг.По данным посольства, это связано со смертью кантри-певицы и актрисы Долли Партон, а также с плановым ремонтом флагштока.
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