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ВЕСТИ КРЫМ

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Операторы БПЛА «КВО» скорректировали уничтожение пункта дислокации противника в Херсонской области  

Операторы БПЛА «КВО» скорректировали уничтожение пункта дислокации противника в Херсонской области  

Ваш браузер не поддерживает видео. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме ведут воздушную разведку над правым берегом Днепра в Херсонской области, а также отслеживают любые перемещения украинских формирований, выявляют вражеские пункты временной дислокации и пункты управления беспилотниками, сообщили в Минобороны России.

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