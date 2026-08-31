Операторы БПЛА «КВО» скорректировали уничтожение пункта дислокации противника в Херсонской области  

Ваш браузер не поддерживает видео. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме ведут воздушную разведку над правым берегом Днепра в Херсонской области, а также отслеживают любые перемещения украинских формирований, выявляют вражеские пункты временной дислокации и пункты управления беспилотниками, сообщили в Минобороны России.