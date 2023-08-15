Подоляк назвал темы, которые Украине нужно будет обсудить на переговорах с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Киевом и Москвой должны будут в любом случае состояться, на них следует обсудить перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Киевом и Москвой должны будут в любом случае состояться, на них следует обсудить перспективы российского ядерного арсенала и вопрос о демилитаризованных зонах.
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