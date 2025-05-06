Путин дал западному бизнесу наводку, как вернуться в Россию

Президент Владимир Путин готовится к возвращению западных компаний в Россию. На встрече в Кремле с главой «Деловой России» Алексеем Репиком 6 мая российский лидер заявил, что нужно обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой отечественных производителей.
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