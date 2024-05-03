5 финансовых уроков, которые нужно усвоить до 20 лет — иначе потом будет тяжело

Чем раньше получится освоить азы финансовой грамотности, тем легче будет во взрослой жизни. Иначе есть риск утонуть в кредитах, ипотеках, коллекторах и других последствиях неумения распоряжаться финансами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии