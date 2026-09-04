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Николай Заварухин: «Автомобилист» – один из фаворитов на Кубок Гагарина. Хорошая линия обороны, в нападении есть мастера. Спронгу надо ментально поменяться»

Бывший главный тренер « Автомобилиста » Николай Заварухин поделился ожиданиями от выступления команды в предстоящем сезоне КХЛ.

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