Патриарх Кирилл вручил Путину орден

После парада МВФ в Петербурге президент заглянул в Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры. Российский лидер получил орден князя Александра Невского из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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