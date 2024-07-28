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Патриарх Кирилл вручил Путину орден

Патриарх Кирилл вручил Путину орден

После парада МВФ в Петербурге президент заглянул в Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры. Российский лидер получил орден князя Александра Невского из рук патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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