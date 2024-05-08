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«Боруссия» обыграла «ПСЖ» и вышла в финал ЛЧ, спортсмены на инаугурации Путина, тренер из Дагестана избил сына после поражения, конфликт Дзюбы с «Локомотивом» и другие новости

1. «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ» 2:0 по сумме двух матчей. 35-летний Матс Хуммельс забил единственный гол в Париже (1:0).

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