Женщина оставила мужа одного на три недели, и лучше бы он изменил, чем этот запах в доме

Кулинария — важный жизненный навык. И мужу автора этой истории, вероятно, стоит над ним поработать. В своем посте в соцсети женщина объяснила, что, вернувшись из отпуска, она обнаружила, что ее муж проиграл кулинарную битву на кухне и питался странным набором продуктов.