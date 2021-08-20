Василий Степанович Петров. Достойнейший пример мужества и героизма

Все знают о подвиге легендарного летчика Алексея Маресьева. Лишившийся обеих ног, сумел, несмотря на тяжелое ранение и инвалидность, не просто вернуться в действующую армию, но и продолжить летать, сбив уже после ранения 7 немецких самолетов.