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Василий Степанович Петров. Достойнейший пример мужества и героизма

Василий Степанович Петров. Достойнейший пример мужества и героизма

Все знают о подвиге легендарного летчика Алексея Маресьева. Лишившийся обеих ног, сумел, несмотря на тяжелое ранение и инвалидность, не просто вернуться в действующую армию, но и продолжить летать, сбив уже после ранения 7 немецких самолетов.

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Валерий Евстафьев
Слов нет! Только одно пожелание: курсантам, которые сфотографировались с Василием Степановичем, я бы посоветовал засунуть свои руки в карманы. Мы бы поняли, да и командиру это не показалось бы нарушением устава, а выражением солдатской поддержки и уважения.
ФинамИнфо
Не уверен, что Петров это одобрил бы. Он не был институткой, чтобы рефлексировать по этому поводу. Про себя он уже все доказал.
Валерий Евстафьев
У командира всегда есть, что сказать подчинённым. Выставлять свои руки напоказ в данной ситуации считаю неэтичным, как и плясать чечётку на юбилее у инвалида без ног.
grainvn
ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ - НЕ БЫЛО Б В МИРЕ КРЕПЧЕ ГВОЗДЕЙ! Вечная память, восхищение и благодарность всех наших поколений.
Владимир Карпов
Какой одиот убрал из школьной программы книгу о подвиге Маресьева "Повесть о настоящем человеке" ? И где книги и фильмы о таком герое, как Петров Василий Степанович ?
Евгения Назарова
Сталинизм ныне не в почете.В почете люди из гибкой проволоки,умеющие приспособляться к изменчивому миру.А такие,как Петров и ему подобные герои строили миры по зову разума,чести и совести.В бессовестный мир их не вписали,зато они вписаны в небесные скрижали.И их дух еще не раз вернется на землю,чтобы воодушевить потомков.
Евгения Назарова
Воевать не числом,а умением,это про этого человека широкого диапазона видения сверху.Сыны неба,иначе не скажешь.Бог хранил и вразумлял таких людей.Воля к жизни,борьба за данную Богом жизнь- достойный пример для поколений.

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