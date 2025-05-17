🚰 Аварийные работы на водоводе в Адлере: ограничения водоснабжения до 13:00 Специалисты МУП "Водоканал" оперативно ликвидируют нештатную ситуацию на участке водовода (диаметр 150 мм) по ул.
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🚰 Аварийные работы на водоводе в Адлере: ограничения водоснабжения до 13:00 Специалисты МУП "Водоканал" оперативно ликвидируют нештатную ситуацию на участке водовода (диаметр 150 мм) по ул.